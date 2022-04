Barreto como vice da direcção do CDS e Rodrigues preside à mesa do Congresso

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo defendeu anunciou, esta tarde, que vai propor uma alteração estatutária no sentido de que os presidentes do CDS/Madeira e do CDS/Açores, Rui Barreto e Artur Lima, respectivamente, tenham estatuto de vice-presidente da direcção nacional. A informação foi avançada na segunda vez que se dirigiu ao 29.º Congresso nacional, que arrancou hoje em Guimarães e termina no domingo.

O eurodeputado também pretende indicar José Manuel Rodrigues para presidente da Mesa do Congresso.