Boas perspectivas para o turismo no Verão na Madeira, diz Eduardo Jesus

À margem da conferência sobre ‘Futuro da Europa’, Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura, afirmou que as perspectivas para o turismo na Madeira no verão são bastante positivas.

“Estão criadas as condições para que isso aconteça, mas, naturalmente, a evolução normal do sector está sempre dependente de várias ocorrências”, disse, explicando que face a 2019, ano de pré-pandemia, vai existir um aumento de 37% dos lugares que foram disponibilizados pelas companhias áreas. “Neste aspecto, a Madeira tem conseguido evoluir e tem procurado responder aquele que é o desejo de todo este sector”, frisou.

Apesar da boa resposta do turismo regional, Eduardo Jesus deixou críticas ao Governo da República sobre a forma como tem abordado a questão da operação no Aeroporto da Madeira.

“A República não tem cumprido com a Madeira desde longa data e são vários os dossiers que estão a marcar passo, como é caso dos equipamentos dos aeroportos, que é uma situação gritante”, sublinhou, explicando ainda que nem consta escrito no Orçamento de Estado para 2022 “os 4,5 milhões de euros que são necessários para a aquisição" desses equipamentos.

Sobre os 3 milhões de euros que a Ryanair vai receber do Turismo de Portugal para a promoção da base do Aeroporto da Madeira, Eduardo Jesus garante que a Região vai investir o mesmo valor, ou seja, 456 mil euros por ano. “Nós não damos dinheiro a companhias, estamos sim é a investir na promoção da Madeira em lógica de cobranding, que é exactamente o mesmo valor que investe o Turismo de Portugal”, frisou.