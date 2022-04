São Vicente Cup é já encarado como cartaz promocional

Está quase a regressar ao Estádio dos Juncos o torneio infantil 'São Vicente Cup'. O evento, que decorre entre os dias 13 e 16 Abril, parte agora para a sua oitava edição, contando com 42 equipas e 670 participantes. O padrinho desta edição é o futebolista madeirense Danny.

"Desde logo manifestar a minha satisfação pelo regresso de um evento que assume-se como um cartaz de muita qualidade para a promoção dos bons hábitos de vida junto dos mais novos, constituindo também um cartaz de grande prestígio e de promoção da Região Autónoma e em particular desta localidade da costa Norte da Madeira", referiu o director regional de Desporto, David Gomes.

Desta forma, fica marcado o regresso do torneio, após dois anos de interregno devido à pandemia.

David Gomes, deu os parabéns à organização do São Vicente Cup “pela escolha acertada de Danny Gomes para padrinho do evento, “um desportista que ao longo da sua carreira deu sempre bons exemplos de cidadania, tendo sido capaz de atingir os seus objetivos pelo mérito do seu talento e pela sua competência profissional”.