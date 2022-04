Galeria RESTOCK inaugura exposições 'LAvAmAr' e 'Memoria' de Miguel Leitão Jardim

A galeria RESTOCK inaugura este sábado, 9 de Abril, duas exposições fotográficas da autoria de Miguel Leitão Jardim. 'LAvAmAr' e 'Memoria' estarão patentes até 8 de Junho na galeria localizada na loja 11 do Armazém do Mercado.

Num conjunto de 10 fotografias, 'LAvAmAr' - Lava+Sea+Air+To Love - aborda o tema das lacunas, representadas pelo vazio negro do basalto das rochas, que a vida numa pequena ilha causa a quem procura o conhecimento, "aquele que só se alcança com as viagens e o contacto com outras sociedades humanas".

A mostra 'Memória', constituída igualmente por 10 fotografias captadas em locais habituais da infância e juventude do autor, desde o seu nascimento, em 1968, e até 1986, quando foi estudar para Lisboa.

O termo latino memoria significa “aquele que se lembra”. Como tudo o mais, a memória não é perfeita. Um dado evento testemunhado por várias pessoas, terá tantas versões quantas as pessoas que o testemunharam. Porque tendemos a esquecer os detalhes e a reter apenas o que cada um considerou essencial da experiência. Miguel Leitão Jardim

Sobre Miguel Leitão Jardim

Natural do Funchal, Miguel Leitão Jardim realiza diversos seminários e workshops sobre fotografia, actualmente integra um Grupo de Estudos Artísticos com a sucursal de Lisboa do IPF (Portuguese Institute of Photography), passou brevemente pela fotografia analógica antes de ir para a fotografia digital em 2009. Expôs individual e colectivamente no Funchal, São Vicente, Viseu, Lisboa, Coimbra e Porto, tendo sido várias vezes destacado no programa televisivo da RTP Madeira 'Casa das Artes' e na revista digital 'P3'.