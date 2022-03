“Só queremos poncha no final” venceu ‘Rally-papper’ da Câmara Municipal do Porto Santo

No passado dia 26 de Março, sábado, a Câmara Municipal do Porto Santo promoveu uma prova de ‘rally-papper’, que contou com 12 equipas.

“Quebra-cabeças, perguntas de observação e de cultura geral e muitas fotografias” fizeram parte desta prova, onde não reinou a diversão e boa disposição, para além da “descoberta de tradições, curiosidades e paisagens magníficas”.

Venceu a equipa ‘’Só queremos poncha no final’’, que recebeu um prémio oferecido pela Companhia aérea Binter. Os ‘’Táxi Máfia’’ arrecadaram o segundo lugar com um prémio cedido pela Porto Santo Line e em terceiro lugar ficou a equipa ‘’Os Ilhéus’’ com um prémio oferecido pelo Hotel Vila Baleira.

O ‘’Rally Paper’’ terminou com um convívio na Ecoteca e com a entrega de prémios, onde todas as equipas receberam um prémio de participação.