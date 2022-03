Compensar subida de preços do mercado imobiliário é "prioridade" para o Governo Regional

Miguel Albuquerque afirmou esta quinta-feira, 24 de Março, que o Governo Regional está empenhado em "contrabalançar" a subida de preços do mercado imobiliário, com o objectivo de "garantir que as famílias da Região Autónoma da Madeira, sobretudo os jovens casais, têm a possibilidade de adquirir a sua habitação", destacando que essa é a "prioridade" do executivo.

O governante falava à margem da apresentação do projecto de arquitectura do empreendimento que será construído, a custos controlados, por investimento privado, no sítio das Matas, no Porto Santo, um investimento na ordem dos 6,3 milhões de euros. "Vamos colocar no mercado para arrendamento com renda apoiada para os casais jovens, que é uma forma de o Governo incentivar e facilitar a aquisição e residência de jovens casais", disse.

Na ocasião, Albuquerque lembrou que o mercado imobiliário na região transaccionou, em 2020, 570 milhões de euros, passando a transaccionar, em 2021, 620 milhões de euros: "As transacções imobiliárias têm crescido exponencialmente na Região Autónoma da Madeira, sobretudo por causa dos 'vistos Gold'. São valores muito importantes para a dinamização da economia local".

O Presidente do Governo Regional disse que é "obrigação" do executivo aproveitar os 128 milhões de euros do Plano de Recuperação para fazer face à subida dos preços do mercado imobiliário, garantindo que as famílias da Região possam também adquirir um imóvel.