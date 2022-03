União Geral de Trabalhadores da Madeira quer reunir urgentemente com Governo Regional

Com o objectivo de preservar os postos de trabalho, as empresas e preparar melhor o futuro colectivo, a União Geral de Trabalhadores (UGT) Madeira quer actualizar a sua proposta reivindicativa e voltar a exigir um acordo para o futuro e para o funcionamento da Comissão Permanente da Concertação Social.

Em nota enviada à comunicação social este sábado, 26 de Março, a união sindical explica que foi decidido, em reunião de Conselho Geral, solicitar ao Governo Regional da Madeira, uma reunião "com caracter de urgência" para clarificar diversas matérias e tentar obter "uma posição clara da vontade do Governo Regional, no desenvolvimento do diálogo social e em que modelo".