Aprovada proposta para criação da nova imagem da Assembleia Municipal do Funchal

Foi aprovada, na última sessão da Assembleia Municipal do Funchal, que teve lugar a 27 de Abril, a proposta de lançamento de um concurso para criação da nova imagem daquele órgão do poder local.

O Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente propôs que aquela Assembleia deliberasse e lançasse, juntamente com a Câmara Municipal, um concurso aberto a todos cidadãos, residentes ou não residentes no Município do Funchal, cujo regulamento previsse a atribuição de um prémio monetário ao autor da proposta vencedora.

Para aquela bancada, “apesar do seu papel fundamental, as Assembleias Municipais correm o risco de ser o órgão das autarquias locais cuja missão é menos visível perante os munícipes, mas não por isso menos importante".

"Na verdade, as Assembleias Municipais desempenham um papel insubstituível na promoção da participação política democrática, enquanto espaços onde a pluralidade de opiniões e a participação em nome próprio dos cidadãos atinge o seu grau máximo”, podia ler-se na proposta apresentada.

PSD e CDS propuseram, e obtiveram o apoio dos demais partidos, que a nova imagem de marca seja um elemento fundamental para a valorização do processo democrático e distinção quanto às funções desempenhadas pelos deputados municipais.

“O logotipo deve ser uma imagem original, criativa e que reflita, tanto quanto possível, aspetos da identidade do concelho, da marca Funchal e da representatividade presente na Assembleia Municipal”, remata o Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente, pela voz do Deputado Marco Mata Pereira, responsável pela apresentação da proposta na última Assembleia Municipal.

Após esta aprovação, segue-se a elaboração e aprovação do regulamento.