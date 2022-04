Confiança propõe criação de campanhas de limpeza de terrenos no Funchal

Os vereadores da Confiança irão propor, esta semana, na Reunião de Câmara, a criação de várias campanhas de limpeza de terrenos na cidade do Funchal, com o objectivo de promover a protecção contra riscos de incêndios.

Para o vereador da Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, esta é uma proposta "fundamental para a segurança de toda a comunidade".

Está comprovado que a maioria dos casos de incêndios florestais e rurais que não são iniciados por mão criminosa, devem-se à negligência de proprietários no cuidado que devem ter nos seus terrenos. O risco de deflagração é substancialmente maior nos dias de temperatura mais elevada, com vento intenso e humidade baixa, pelo que a chegada do Verão trará riscos acrescidos". Miguel Silva Gouveia

O vereador relembra que "a faixa a limpar, no âmbito da legislação aplicável à Região Autónoma da Madeira é de 30 metros, medida a partir da extrema para o interior do prédio, ao longo de todo o seu perímetro e cabe a todos os cidadãos assumir e praticar comportamentos que contribuam para a diminuição de riscos de incêndio, nomeadamente na gestão do seu património".

Segundo a vereadora Claúdia Dias Ferreira, “o município deve adoptar uma atitude pedagógica ao sensibilizar para a necessidade de limpeza dos terrenos e ainda auxiliar as famílias com carências económicas a implementar essa tarefa”.

Os vereadores da Confiança apresentam, esta semana, na reunião semanal do executivo, uma proposta de deliberação à CMF que contempla três iniciativas. São elas: Lançamento de uma campanha de sensibilização nos órgãos de comunicação social alertando para a necessidade de limpeza de terrenos e os perigos para a comunidade que lhe estão associados; criação de equipas municipais multidisciplinares, com elementos da Protecção Civil Municipal e da Fiscalização do Ambiente, para a sensibilização de riscos de incêndio junto dos proprietários e disponibilização de serviços de limpeza de terrenos, a título excepcional e gratuito, para proprietários com comprovada carência económica.