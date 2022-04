'Campanha Profilaxia Médica para Cães e Gatos' em São Gonçalo e Imaculado Coração de Maria

A 'Campanha Profilaxia Médica para Cães e Gatos' da Câmara Municipal do Funchal chega amanhã às Juntas de Freguesia de São Gonçalo e do Imaculado Coração de Maria.

A campanha é destinada a animais, com mais de três meses de idade

A vacinação decorrerá nas instalações das respectivas Juntas de Freguesia, sendo que em São Gonçalo será das 09h00 às 11h00, para cães, e das 11h00 às 12h00, para gatos. Já no Imaculado Coração de Maria, esta campanha acontece, na parte da tarde: das 13h30 às 15h30, para cães, e das 15h30 às 16h30, para gatos.

É necessário inscrição prévia na Junta de Freguesia. Há um limite de 60 inscrições.

Depois de São Gonçalo e do Imaculado Coração de Mária, seguem-se São Pedro e São Martinho, ambas a 7 de Maio e nas respectivas sedes de Junta de Freguesia. Santo António será a 14 de Maio, também na Junta de Freguesia, enquanto que Santa Maria Maior e Monte foram reagendadas para 21 de Maio.

Esta iniciativa da CMF em colaboração com as Juntas de Freguesia, inclui, para além da administração da vacina antirrábica, a identificação dos animais com transponder, registo no SIAC, desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário, bem como licenciamento nas Juntas de Freguesia, quando aplicável. É gratuito para os munícipes.

A CMF está já a trabalhar na campanha de esterilização para animais de companhia pertencentes a famílias carenciadas residentes no concelho, bem como em protocolos de parceria com as várias associações de animais legalmente constituídas no município.