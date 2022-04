Ryanair lança campanha limitada ‘Compre um bilhete e obtenha outro a metade do preço’

A companhia aérea Ryanair lançou hoje a campanha "Compre um bilhete e obtenha outro a metade do preço" em 1.000 rotas da sua rede para viajar de 1 de Maio a 30 de Junho de 2022. Desta forma, nesta oferta que está disponível pelo tempo limitado de 24 horas, os clientes portugueses e os seus acompanhantes podem voar para “destinos quentes” incluindo Agadir, Palma, Sevilha, Marraquexe e Gran Canaria, com o segundo bilhete a custar metade do preço.

O Verão chegou e a Ryanair lançou uma oferta imperdível “compre um bilhete e obtenha outro a metade do preço” para aqueles que procuram uma escapadinha de última hora para alguns dos destinos europeus mais populares, como por exemplo Palma, Sevilha e Gran Canaria. E que maneira de começar o Verão que uma pausa ensolarada para uma das 1.000 rotas em oferta em toda a rede da Ryanair - especialmente quando se pode trazer um acompanhante por metade do preço? certifique-se de aceder a Ryanair.com antes da meia-noite de hoje para garantir a oferta, pois esta incrível oferta de 24 horas termina à meia-noite de hoje, 27 de Abril Dara Brady, directora de Marketing da Ryanair