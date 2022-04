Leipzig-Rangers e West Ham-Eintracht com André Silva e Gonçalo Paciência 'em jogo'

Os alemães do Leipzig, de André Silva, e do Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, procuram na quinta-feira ganhar vantagem nas meias-finais da Liga Europa de futebol, diante de Rangers e West Ham, respetivamente.

Na primeira mão da eliminatória, o Leipzig recebe os escoceses do Rangers, que eliminaram o Sporting de Braga na ronda anterior (1-0 e 3-1 após prolongamento), enquanto o Eintracht começa por jogar em casa dos ingleses do West Ham.

Em Leipzig, a equipa do avançado internacional português André Silva apresenta-se desfalcada, sem os centrais húngaro Willi Orban e Mohamed Simakan, e sem o médio esloveno Kevin Kampl, habituais titulares, todos a cumprirem castigo.

Para o treinador Domenico Tedesco, a equipa quer chegar à final, mas avisou que o Rangers afastou o vice-líder da Alemanha, o Borussia Dortmund [no play-off de acesso aos oitavos de final], mostrando do que é capaz, com equipas de maior "calibre".

Do lado dos escoceses, o técnico Giovanni van Bronckhorst, antigo internacional holandês, encara desde já como um êxito a presença nas meias-finais do Rangers, que tem o plantel a 100% e está pela segunda vez nesta fase da prova.

Em 2007/08, a equipa chegou até à final da Liga Europa, que perdeu então frente aos russos do Zenit (2-0), em jogo disputado em Manchester.

Em contrapartida, na outra meia-final está uma equipa que venceu esta competição da UEFA, ainda com a designação de Taça UEFA, quando o Eintracht Frankfurt bateu em 1979/80 os também alemães do Borussia Moenchengladach, com a regra do 'golo fora', numa final a duas mãos (com derrota por 3-2 e vitória por 1-0).

Será a segunda vez que West Ham e Eintracht Frankfurt se defrontam e novamente numas meias-finais de uma competição da UEFA, depois de em 1975/76 os ingleses se terem apurado para a final da extinta Taça das Taças, que perderiam com o Anderlecht.

Na quinta-feira, em Londres, a equipa de David Moyes apresenta-se sem condicionalismos, enquanto na formação de Frankfurt, na qual Gonçalo Paciência costuma ser suplente, o central N'Dicka está castigado, depois de ter sido expulso frente ao FC Barcelona, bem como o médio croata Kristijan Jakic, também suspenso.

"Temos feito uma monumental caminhada para chegarmos à meia-final de uma competição europeia. Espero que possamos continuar", assinalou o treinador escocês do West Ham, citado pela UEFA.

Do lado dos alemães, o técnico Oliver Glasner não perde a ambição, apesar das contrariedades, assinalando que neste momento só pode existir "emoção e alegria", com a equipa nas decisões finais.

A Liga Europa continua a ter o aliciante de 'promover' o campeão da época à Liga dos Campeões, um cenário que apenas o Leipzig atingiria via campeonato, como quarto classificado na Alemanha, se a época terminasse agora.

Os jogos de quinta-feira da primeira mão têm início às 20:00 (horas de Lisboa), enquanto a segunda mão está agendada para 05 de maio, no mesmo horário.