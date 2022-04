CMF alerta para alterações à circulação rodoviária devido ao 'I Trail de São Martinho'

Devido à realização do 'I Trail de São Martinho', hoje, a partir das 19h00, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que foi necessário condicionar/interromper momentaneamente a circulação rodoviária à passagem dos atletas em vários arruamentos.

São eles: Caminho de São Martinho; Rua de São Martinho; Azinhaga do Poço Barral; Levada do Pico Funcho; Caminho do Poço Barral; Caminho do Pinheiro das Voltas; Rua de Santa Rita; Estrada Regional 114; Rampa das Quebradas de Baixo; Caminho das Quebradas de Baixo; Estrada Monumental (sentido Funchal-Câmara de Lobos); Rua do Areeiro; Avenida Mário Soares; Travessa dos Piornais; Caminho do Amparo; Vereda do Lagar; Rua Encosta dos Piornais; Rua do Amparo; Rampa dos Piornais; Rua do Cabrestante; Rua da Ponta da Cruz; Rua da Quinta Calaça; Travessa da Ajuda; Rua Velha da Ajuda; Rampa do Pico da Cruz; Impasse 2 da Urbanização da Ajuda; Rua João Paulo II; Rua António de Sousa; Azinhaga da Casa Branca; Rua Estados Unidos da América; Beco da Amoreira; Av. Colégio Militar; Rua da África do Sul; Rua do Brasil; Rua da Austrália; Caminho do Regedor; Caminho da Nazaré; Caminho do Avista Navios; Rua Dr. Barreto; Rua do Ninho; Travessa do Moinho; Caminho do Esmeraldo; Rua Agostinho Pereira de Oliveira e Rotunda de São Martinho.

A operação será coordenada pela Polícia de Segurança Pública.