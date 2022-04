Marítimo com permanência assegurada na I Liga

O Moreirense foi hoje derrotado em casa do Portimonense, por 1-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, podendo terminar a ronda em lugares de despromoção.

Um resultado que acabou por ser benéfico para o Marítimo que assim garantiu, matematicamente, a sua permanência no principal campeonato do futebol português.

Faltando ainda quatro jogos, no caso dos verde-rubros para o final da I Liga, o conjunto madeirense tem já garantida a sua manutenção, nunca podendo assim 'cair' para os lugares de despromoção, em caso de perder os encontros que faltam realizar.

Os verde-rubros, quando ainda vão jogar, daqui a pouco com o Santa Clara, ficam com 10 pontos de vantagem sobre o Moreirense (neste momento situado na zona de play-off), quando estão apenas 9 pontos em disputa para os 'cónegos', 9 sobre o Arouca (já jogou nesta jornada e perdeu) que pode ainda fazer os mesmos 36 pontos do Marítimo mas que, contudo, não tem vantagem no confronto directo com os madeirenses, e ainda 9 pontos de vantagem sobre o Belenenses SAD, caso os azuis vençam o jogo com o Estoril, amanhã, sendo que a equipa de Vasco Seabra tem igualmente vantagem sobre a SAD.