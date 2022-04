Circulação rodoviária sem dificuldades

Bom dia. Nesta manhã de quarta-feira, 27 de Abril de 2022, o trânsito que circula a esta hora apresenta-se sem dificuldades para os automobilistas.

Apesar de alguns sinais de que haverá maior concentração na zona entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, sobretudo até depois das 9h00, nesta altura não constitui problema circular, nomeadamente na Via Rápida.

No centro do Funchal, a zona de maior lentidão será na Cota 40, principal via de distribuição de trânsito ao longo da capital madeirense.