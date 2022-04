Porto Santo vai receber mais de 1.000 pessoas no 'Nature Trail'

A Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) e o município do Porto Santo, apresentaram, esta manhã, o ‘Porto Santo Nature Trail’, que se realiza nos próximos dias 21 e 22 de Maio.

Na apresentação do evento desportivo, Policarpo Gouveia, presidente da AARAM, afirmou que o “Porto Santo não é só praia e esta prova pode muito bem comprovar isso. É uma volta à ilha pelos mais fantásticos trilhos’’, afirmou.

Para o presidente da Associação este é ‘’um evento acessível a todos. Tem como partida a praia e passa pelos sítios mais emblemáticos da ilha dourada, onde gostaria de destacar o Pico Branco, onde temos uma vista espectacular’’.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, agradeceu à Associação de Atletismo pela forma como organizou e divulgou o nome do Porto Santo, através do seu último evento, a Maratona.

A Associação pode contar com o apoio do município e com todo o executivo para que as provas desportivas, no Porto Santo sejam realizadas com sucesso. É objetivo desta Câmara fazer com que os participantes nestas provas sintam prazer em vir até a nossa ilha. Este é mais um evento que mostra o porquê da UNESCO nos atribuir o prémio da Reserva da Biosfera.

Na mesma ocasião, o autarca também aproveitou para agradecer o apoio, neste tipo de eventos, da Porto Santo Line e da Direção Regional do Desporto e informou que, durante o fim de semana da prova de trail running, a Câmara terá uma equipa a trabalhar para a divulgação desta prova no exterior, assumindo assim aquilo que o município pretende a nível desportivo.

É muito importante divulgar o desporto no que diz respeito à saúde. Gostaria também de salientar a realização da prova infantil, que acima de tudo o objetivo claro de incutir a prática de exercício físico nos mais novos. Queremos promover o gosto pelo desporto, acrescentando valor ao Porto Santo e torna-lo uma referência a nível desportivo

Este evento será composto por 4 provas - o Porto Santo Nature Trail, o Trail do Porto Santo, o Mini Trail do Porto Santo e uma prova-extra, para os mais jovens, o Kids Trail do Porto Santo - e tem como objectivos a promoção e a prática do exercício físico e de hábitos de vida saudáveis e também a promoção da ilha através das várias imagens capturadas durante a prova.

Actualmente, estão inscritos mais de 500 participantes, mas está estimada a participação de mais de 1.000 pessoas na 10.ª edição desta competição. Neste momento, o passo seguinte será a internalização da prova, sendo que, este ano, já tem alguns estrangeiros inscritos.