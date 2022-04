JPP pede reforço de seis cêntimos para a cana sacarina

O JPP deslocou-se, hoje, à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), para informar que, na próxima semana, será discutido o diploma com vista à criação de mecanismos que levem ao aumento do valor pago, por quilo de cana-de-açúcar, aos produtores.

Rafael Nunes destacou a importância desta proposta do partido visto terem aumentado "exponencialmente" os custos da produção da cana sacarina.

“O adubo, os combustíveis e, os próprios produtos resultantes da cana”, disse.

O vice-presidente do JPP lembrou a "pressão que o JPP tem feito neste sentido de aumentar o rendimento do produtor de cana sacarina". Resultou numa cedência e de um "aumento previsto de apenas dois cêntimos, mas que só será pago no próximo ano".

“Um Governo Regional que gasta milhões de euros em campos de golfe, milhões de euros em projetos falidos que não trazem qualquer tipo de retorno para a Região, que gasta milhões de euros no museu da banana e em tantos outros disparates, certamente terá como apoiar com um valor direto ao produtor de cana que, como sabemos, é a matéria prima de diversos produtos que são ex-libris da Região e falamos, por exemplo, da aguardente do bolo de mel e das broas de mel”, salientou.

O partido considera urgente a aprovação deste apoio directo ao produtor de cana-de-açúcar. “Se a maioria parlamentar PSD/CDS assim o permitir, serão cerca de 1300 produtores de cana sacarina, cujo rendimento pode ser aumentado em até 20%, num aumento de 6 cêntimos por cada quilo de cana de açúcar entregue nos engenhos”, referiu Rafael Nunes.

Rafael Nunes reforçou ainda a importância da produção de cana-de-açúcar “que, neste momento, supera as 10 mil toneladas por ano sendo por isso mais do que justo que o Governo Regional aumente o valor pago ao produtor em 6 cêntimos por quilo”.

“Apenas com um verdadeiro investimento será valorizado este produto, a agricultura, o trabalho dos nossos agricultores e a economia regional agrícola”, concluiu.