Cana-de-açúcar com apoio de mais dois cêntimos

O Governo Regional prevê um aumento da comparticipação do valor por quilo da cana-de-açúcar em dois cêntimos mas a expectativa é que os industriais acompanhem a tendência, anunciou esta manhã o presidente do Executivo durante uma visita aos Engenho Novo situado no parque empresarial da Calheta.

Actualmente a tabela de pagamentos é repartida, 17 cêntimos cabe aos cofres da Região e os restantes 13 aos diferentes engenhos que recebem a matéria-prima. Em 2023 existirá um acréscimo passado o governo a comparticipar em 19 cêntimos o apoio público.

No entanto existe uma intenção da secretaria regional do Agricultura e Desenvolvimento Rural de reunir com o sector sensibilizando os industriais a seguir a linha de valorização.

Quanto ao Engenho Novo da Madeira (ENM), a estimativa aponta para uma laboração, neste ano, na ordem das 2.500 toneladas de cana sacarina, mais 500 toneladas do que em 2021.

Em termos de produção, grande parte incide no rum branco e nos runs envelhecidos, a par do mel de cana (90% desta produção vai para a panificação).

De resto cerca de 75 a 80% da produção de bebidas é vendida na Região, enquanto que 20 a 25% da produção é comercializada para o exterior, incluindo o Continente e Açores e ainda mais de vinte mercados internacionais destes 20 mercados internacionais, três são extracomunitários – EUA, Japão Canadá.