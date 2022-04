A dívida de Lisboa ao SESARAM chega aos 20 milhões, valores referentes a um calote da PSP, GNR e Forças Armadas ao Serviço de Saúde da Região. Há registo de um aumento de 3,1% em 2021, face ao ano anterior, sendo que o IASAÚDE também está na lista de devedores. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Nesta edição, saiba que o Porto Moniz triplica apoio à natalidade. Emanuel Câmara quer tornar ensino no concelho gratuito e avança com mil euros por cada nascimento. Todos os pormenores na página 2.

Nos espectáculos, destaque para Katia Guerreiro que traz fado ao concerto da Festa da Flor. Por seu lado, Rui Pinheiro é o maestro convidado da Orquestra Clássica da Madeira, no próximo dia 7. Saiba tudo na página 23.

Olhando a ilha dourada, o parque urbano do Porto Santo estará pronto no Verão do próximo ano. Na página 8 falamos de como o projecto sofreu corte de 1,5 milhões de euros.

Por fim, na página 11 dos Casos do Dia, a situação de um carro furtado encontrado desmantelado na serra.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira com o seu DIÁRIO de Notícias da Madeira.