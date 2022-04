JPP critica 'chumbo' do PSD-Caniço na Assembleia de Freguesia

A concelhia de Santa Cruz do JPP, em comunicado hoje remetido à imprensa, lamenta que o PSD-Caniço "ande entretido no carrocel das suspensões de mandatos, substituições de elementos e anulações de suspensões, ao ponto de se esquecer de fazer o trabalho de casa".

Em causa está o voto contra da coligação PSD/CDS à ‘Conta de Gerência de 2021’ apresentada, ontem, na Assembleia de Freguesia do Caniço, considerando “grave e inaceitável” que o grau de execução, no respeitante ao social, tenha ficado "abaixo dos 60%", precisamente "num ano de dificuldades acrescidas às famílias devido à pandemia".

"Aparentemente o PSD limitou-se a ler sem se preocupar em compreender", sublinha o JPP em comunicado, frisando que na "política deve prevalecer a verdade e a transparência".

"Tiago Coelho e não Tiago Nóbrega (até nisso o PSD se confunde) refere que a execução social ficou abaixo dos 60%. Ora bem, é fazer as contas: Instituições sem fins lucrativos (CASA e ADRA) - 70,59% de execução; Fundo social de emergência - 54,56% de execução; Apoio Socioeducativo – 95,40%. Tudo somado temos uma execução orçamental de 73,48%. Por aqui se percebe o equívoco do PSD-Caniço", expõe o Juntos Pelo Povo,

Recorda igualmente que "o executivo JPP da freguesia do Caniço gere ainda a Loja Solidária que é um importante recurso de apoio social, apoiando não só a população canicense como a Segurança Social e o Estabelecimento Prisional da Cancela".

"Para além de tudo o mais, houve investimento como ficou demonstrado na apresentação do saldo de gerência, mas a cegueira e a surdez é tanta que a oposição laranja não o admite", acrescenta a concelhia.

"Olham apenas para o seu umbigo procurando retirar dividendos políticos com uma postura característica no seu 'modus operandi': votar contra ou abster-se, mesmo quando reconhecem benefícios para a população, como ficou demonstrado no ponto em que foi votado um incremento dos valores dos apoios sociais derivado do saldo de gerência", critica.

A concelhia JPP de Santa Cruz lamenta ainda que "a coligação que inventa estatísticas, mais uma vez, tenha se abstido quando deveria ter votado a favor" e termina questionando se "é com estes representantes dum partido em descrédito que o Caniço se tornará ainda maior do que já é?"