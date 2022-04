2.º Torneio de Padel do Turismo APAVT-Turismo da Madeira realiza-se em Maio em Lisboa e Matosinhos

Este ano, o 2.º Torneio de Padel do Turismo APAVT-Turismo da Madeira realiza-se a 14 de Maio, em Lisboa, e a 28 de Maio, em Matosinhos.

As inscrições já estão abertas para todos os profissionais de turismo, sendo que no caso de agentes de viagens e operadores turísticos estão reservadas a associados da APAVT. Os interessados poderão inscrever-se em Boletim de inscrição Lisboa ou Boletim de inscrição Porto.

O torneio mantém também uma componente de responsabilidade social, apoiando a Academia do Johnson com base nos resultados e possibilitando, em Lisboa, a aprendizagem deste desporto por parte das crianças e adolescente desta instituiçã

Acima de tudo, pretendemos com estes eventos, criar momentos de convívio, dentro e fora dos campos de padel, entre colegas, amigos e parceiros de negócio, jogadores, aprendizes ou nem uma coisa nem outra, em tardes descontraídas e agradáveis. Tudo reforçado com a felicidade de, nesta iniciativa, associar também o Turismo da Madeira, nossos amigos de longa data". Presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira

Para o secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, esta segunda edição do torneio de Padel, promovida em parceria com a APAVT, no qual participarão profissionais de turismo de todo o país, é importante "não só pela vertente social, mas sobretudo porque se constitui como mais uma oportunidade para a promoção da Madeira junto do mercado nacional e junto daqueles que comercializam o destino".