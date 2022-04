Marítimo vende 100 bilhetes ao Benfica para a Bancada Nascente

Relativamente ao jogo deste sábado, frente ao Benfica, o Marítimo veio informar, em comunicado, os seus sócios, adeptos e simpatizantes que “de acordo com os regulamentos da Liga Portugal, todos os clubes visitantes têm a prerrogativa de comprar até 100 bilhetes para a bancada de primeira categoria (artigo 103º do Regulamento de Competição), a que acrescem ainda os 5% da lotação do estádio, lugares estes destinados aos adeptos da equipa visitante [no caso concreto do Estádio do Marítimo, na gaiola situada na Bancada Topo Norte]”.

Neste contexto, informa ainda o clube insular que “a atribuição dos 100 lugares – cujos ingressos são pagos – são da inteira responsabilidade do clube forasteiro, tendo o Marítimo chegado a acordo com o Benfica para que esses 100 lugares fiquem no sector E da Bancada Nascente. “O Marítimo agradece ao SL Benfica por ter sido sensível aos argumentos apresentados, na base dos quais está a superior defesa de interesses mútuos. No caso do Club Sport Marítimo, norteia-nos a protecção dos sócios, adeptos e simpatizantes maritimistas, os quais têm a legítima ambição de assistir ao espectáculo no seio da família verde-rubra. Por outro lado, enquanto anfitrião e especialista na arte de receber, o Club Sport Marítimo envida todos os esforços para que as pessoas afectas ao clube visitante possam desfrutar do espectáculo junto dos seus, com comodidade e segurança”, pode ainda ler-se no comunicado do clube assinado pelo seu presidente.

O Marítimo, em final de comunicado, apela, “em nome da paz e da concórdia, que prevaleça o bom senso”, assegurando que “não se demite das suas responsabilidades enquanto anfitrião”, sublinhando ainda que “o respeito pelos adeptos adversários, situados nas zonas a si destinadas, é ponto de honra. O respeito pelos Maritimistas, na nossa casa, é um imperativo moral”.