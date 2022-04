Bilhetes já à venda para o Marítimo-Benfica

O Marítimo tem já à venda os bilhetes para o jogo frente ao Benfica, agendado para este sábado, pelas 17 horas. O custo dos ingressos são de 30 euros para bancadas Topo Norte e Sul, e 60 euros para as bancadas Nascente e Poente.

Os ingressos podem ser adquiridos na Loja do clube ao Almirante Reis na hora de expediente e na Loja Nike, nos Barreiros, na sexta-feira, 29 de Abril, e no dia do jogo, e, ainda, na bilheteira do estádio no sábado, igualmente no dia do jogo.

Os sócios do Marítimo com a quota em dia, como habitualmente, têm entrada gratuita no estádio e, em comunicado, o clube do Almirante Reis apela ao bom senso. “Somos anfitriões e simpatizantes verde-rubros, queremos a nossa família unida, trajada com as nossas cores em plena comunhão”, lê-se no comunicado.

Neste contexto, “o Marítimo arroga-se ao direito de intervir, por imperativos de segurança e paz, caso adereços alusivos ao adversário surjam nas áreas reservadas aos nossos apoiantes”, referindo ainda o comunicado do clube que “o Marítimo contempla um espaço para quem quiser, com toda a legitimidade, apoiar a equipa adversária”, espaço esse reservado na bancada Topo Norte.