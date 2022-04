Benfica confirma princípio de acordo com o treinador Roger Schmidt

O Benfica confirmou hoje ter chegado a um princípio de acordo com treinador alemão de futebol Roger Schmidt, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, informa que estão a decorrer negociações e existe um princípio de acordo para a contratação do treinador Roger Schmidt, a qual ainda não se encontra formalizada", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.

Roger Schmidt, de 55 anos, está em fim de contrato com os neerlandeses do PSV Eindhoven, que treina desde 2020/21, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.

A equipa principal do Benfica é atualmente orientada por Nélson Veríssimo, que sucedeu a Jorge Jesus, em 28 de dezembro de 2021.