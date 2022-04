Condições limitadas no acesso à bancada nascente no Marítimo-Benfica

Em comunicado assinado pelo seu presidente, o Marítimo faz saber as condições de acesso à Bancada Nascente para o jogo deste sábado, diante do Benfica. Neste contexto, o clube informa que “a Bancada Nascente dispõe de quatro portas de acesso – 3, 4, 5 e 6 -, mas só as portas 3 e 6 estão operacionais, dado que as portas 4 e 5 não reúnem as condições de segurança exigíveis e ditadas por Lei”. No comunicado, o clube informa estar a “desenvolver todas as diligências para que esta limitação seja ultrapassada rapidamente”, tendo em conta “o conforto e segurança de quem assiste, ou pretende assistir, a jogos no nosso Estádio, premissas de que o Clube não abdica”.

Assim, para o jogo do próximo sábado, o público com destino à Bancada Nascente deverão utilizar as Portas 3 e 6.

O Marítimo informa ainda que, face às contingências, solicitou reforços às empresas de segurança privada que prestam serviço no Estádio do Marítimo, pelo que estarão 55 elementos da segurança privada de serviço no estádio, para além do contingente policial, também ele reforçado. Em fim de comunicado, o Marítimo agradece a compreensão para a situação descrita.