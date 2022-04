CPCJ da Ribeira Brava associa-se ao mês da prevenção dos maus tratos na infância

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ribeira Brava, em parceria com a autarquia local, associou-se ao mês da prevenção dos maus tratos na infância, através da campanha ‘Laço Azul’.

Até ao final do mês de Abril, a fachada principal da Câmara Municipal ostenta um grande laço azul e o edifício é iluminado de azul durante a noite. A ideia é sensibilizar a população para a importância da protecção das crianças e jovens que são vítimas de maus-tratos.

Ainda no âmbito desta campanha, a CPCJ da Ribeira Brava irá realizar, a 29 de Abril, às 10h30, no adro da Igreja matriz de São Bento, o laço humano com crianças do concelho, associando-se, desta forma, à iniciativa nacional concertada para abordar e debater este assunto.

Sofia Nunes, presidente da CPCJ da Ribeira Brava, diz que é cada vez mais importante alertar para os maus tratos na infância que podem surgir não só de forma física, mas também a nível psicológico, sendo esta última mais difícil de detetar, podendo ser tão ou mais grave do que o mau trato físico.