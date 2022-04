Trânsito sem preocupações

Bom dia. O trânsito que se faz sentir por esta hora nas estradas da Madeira é se alguma calmaria, embora com algumas zonas de maior tráfego.

É o que se passa no centro do Funchal, uma vez que estamos em plena hora-de-ponta, uma altura em que há muita gente a entrar no trabalho e a escola. Ainda assim não há muitos 'sinais vermelhos'.

Na Via Rápida o mesmo cenário e ainda mais liberto, tendo em conta o volume de tráfego que habitualmente se faz sentir a estas horas para entrada no Funchal.

Contudo, tenha em atenção a zona de Santa Rita, onde o tráfego começa a ficar mais lento.