Madeira realizou a 1.ª prova oficial do 'Percurso de Tiro Prático de Caça'

No passado domingo, dia 24 de Abril, decorreu a inauguração da secção de PTPC – Percurso de Tiro Prático de Caça, nas instalações do Clube de Tiro, Caça e Pesca, que contou com a presença de diversas entidades oficiais, representantes da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, patrocinadores da modalidade, atiradores regionais e continentais e ainda algum público,

Após o simbólico corte da fita de inauguração da nova secção, levado a cabo pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e ter ser realizado uma demonstração da prática da modalide, deu-se início à primeira prova de PTPC realiza em solo madeirense.

Na prova compareceram 10 atiradores, divididos pelas quatro divisões regulamentares de acordo com a arma utilizada, nomeadamente Livre, Semi-Auto, Repetição e Clássica.

No final da competição a classificação geral foi a seguinte em 1º Nuno Sousa (Categoria Livre), em 2º José Galvão (Categoria Livre), em 3º Roberto Freitas (Categoria Clássica), em 4º Carlos Brazão (Categoria Repetição), em 5º João Botas (Categoria Livre), em 6º Daniel Barradas (Categoria Semi-Auto), em 7º Carlos Mata (Categoria Clássica), em 8º Joel Vilaça (Categoria Clássica), em 9º Filipe Clode (Categoria Clássica) e a finalizar a tabela classificativa Francisco Pinto (Categoria Semi-Auto) em 10º.

No final do dia, o secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e Miguel Castro, representante da Direção Regional de Desposto, juntaram-se aos atiradores, seus familiares e amigos, patrocinadores e organizadores para um animado jantar de confraternização e de entrega de prémios aos melhores classificados, onde não faltou um bolo de aniversario e o habitual cantar dos parabéns ao aniversariante Bruno Machado.

A organização do evento aproveitou o jantar para oferecer a todos os presentes uma pequena lembrança comemorativa da 1ª Prova Oficial de PTPC na RAM e entregar os diplomas de Árbitros / Juízes de PTPC aos atletas que concluíram a formação no dia anterior.