Nicholas Turco vence prova dos 16 km do MIUT

O norte-americano Nicholas Turco foi o primeiro atleta a festejar a vitória na meta da edição de 2022 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

O atleta da equipa Salomon foi o grande vencedor da prova dos 16 quilómetros que ligou a vila do Porto da Cruz a Machico, ao realizar o percurso com o tempo final de 1:07.10 horas.

Nicholas Turco veio mesmo a conseguir a proeza de bater um novo recorde da distância, retirando mais de dois minutos ao anterior máximo que era de 1:09.15 horas alcançado na edição de 2018 pelo francês, Dorian Lopez.

O pódio de 2022 desta distância veio a ser alcançado por atletas madeirenses. O ainda júnior José Luís Gomes, do CS Marítimo, ao cortar a meta com o tempo de 1:14.44 feio a ser segiudo classificado, enquanto a medalha de bronze veio a ser entregue a Élvio Batista (CDE Santana) com o registo de 1:15.00

No sector feminino Luísa Freitas, vencedora da prova dos 16 km, em 2019, voltou a festejar vitória. A atleta do Grupo Desportivo do Estreito terminou a distância com o tempo final de 1:23.01 horas, tendo sido ainda a 12.ª atleta em termos absolutos.

A francesa Eugénie Ricard foi a seguia melhor atleta feminina, com o tempo final de 1:30.32, enquanto o terceiro lugar do pódio veio a ser ocupado por outra madeirense, Anna Afonso do Grupo Recreativo Cruzado Canicense (1:31.53 horas).