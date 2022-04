Estranha prova de vida

Boa noite!

Tive o cuidado de avisar ontem que o PCP trata o 25 de Abril como propriedade privada. Dito e feito. Hoje, na Assembleia da República, os comunistas vomitaram ódio quando Volodymyr Zelensky recorreu a um momento histórico de Portugal - a exemplo do que já havia feito em Espanha e França - para assim melhor mostrar a luta da Ucrânia.

"O vosso povo, que vai celebrar dentro de dias o aniversário da revolução dos cravos, percebe. Sabem o que estamos a sentir. Os ucranianos lutam porque querem a liberdade e querem escolher o seu futuro". Volodymyr Zelensky

Esta foi frase que enervou os cúmplices de Putin. Escondidos nos Passos Perdidos, os ausentes apressaram-se a vir a palco, mal acabaram os hinos. Não para pedir desculpa, mas para confirmar a incapacidade real de discernimento e bom senso do partido que parou no tempo. "A revolução de Abril foi feita para pôr fim ao fascismo e à guerra. É um insulto esta declaração [de Volodymyr Zelensky] que faz referência ao 25 de Abril. O 25 de Abril em Portugal foi para libertar e contribuiu para a libertação dos antifascistas. Na Ucrânia estão a ser presos", argumentou a líder parlamentar comunista, Paula Santos.

Para sorte do País, quem foi à sessão e só depois comentou o que ouviu percebeu o alcance da frase de Zelensky. O PS destacou a referência feita pelo Presidente da Ucrânia à liberdade conquistada pelo 25 de Abril com o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, a sublinhar que "a evocação pelo Presidente Zelensky do 25 de Abril tem um especial significado, porque é a luta pela liberdade".

Inês Sousa Real, do PAN, destacou a mesma referência: "É evidente que devemos estar solidários e recordar que a história nos ensina que a democracia e a liberdade não podem ser dadas como adquiridas e que são um bem a preservar e salvaguardar seja onde for”.

O mesmo aconteceu com Rui Tavares, do Livre, para quem, "os valores que a Ucrânia defende na Europa são os valores de Abril”. "Foi bonito ouvir o presidente Zelensky falar do 25 de Abril, foi uma lição importante", afirmou o deputado, que envergou na sessão solene um cravo para sinalizar que os valores de Abril incluem os da autodeterminação dos povos e do anti-imperialismo.

Cotrim Figueiredo salientou a referência feita pelo Presidente Zelensky às comemorações do 25 de Abril, na segunda-feira, e anunciou que na marcha que a Iniciativa Liberal fará nesse dia na Avenida da Liberdade, em Lisboa, contará com "várias organizações de ucranianos residentes em Portugal".

Ou seja, anda a malta quase toda em defesa da liberdade nos países onde esta está a ser atacada e manchada de sangue enquanto o PCP se dedica ao insulto. Que estranha prova de vida.