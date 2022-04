Confiança considera que foram "seis meses de nada" o trabalho desenvolvido pelo Executivo do Funchal

Após a realização da Reunião de Câmara, desta manhã, a Coligação Confiança fez um balanço do trabalho desenvolvido pelo novo executivo e considera que foram “seis meses de nada”, pois apenas foram “inauguradas obras deixadas no terreno pelo anterior executivo” e “rebatizadas iniciativas criadas anteriormente”.

Se o actual presidente criticava a gestão anterior pelo caos no trânsito, a celeridade nos processos de urbanismo, a insegurança na cidade, só para citar alguns exemplos, o que dirá agora quando está aos olhos de todos os cidadãos que tudo tem piorado

No final da reunião, Miguel Silva Gouveia também explicou o Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) “mereceu acesa troca de argumentos” com algumas questões a causarem um “manifesto desconforto” no executivo, nomeadamente, no que diz respeito, ao processo dos “5 milhões de euros de IRS que o Governo Regional deve à CMF”, em que Miguel Silva Gouveia explicou que Pedro Calado manifestou “incoerência ao afirmar que enquanto decisor político esgotará sempre todos os recursos possíveis, quando são públicos os vários acordos extrajudiciais firmados no Governo Regional”.

Outro dos assuntos também diz respeito ao aparecimento de uma mancha castanha no mar da Praia Formosa, em que Miguel Silva Gouveia explicou que o actual executivo confirmou que se trata de um fenómeno marítimo, atestando o bom funcionamento das redes de águas residuais municipais. Dessa forma, o vereador refere que “fica assim exposta mais uma crítica fraudulenta pelo PSD nos últimos anos, em que afirmava repetidamente o mau funcionamento das Estações Elevatórias da CMF”.

Sobre a evolução dos projectos vencedores do Orçamento Participativo, a Coligação Confiança afirma que recebeu a informação que a CMF prepara-se para desistir da maioria dos projectos, “com a desculpa que os seus proponentes terão formulado mal as candidaturas”. A coligação considera esta atitude “um atentado à democracia participativa” e recorda que sempre respeitou a vontade popular, implementando os projectos vencedores.

Por fim, Miguel Silva Gouveia destaca ainda aprovação por unanimidade de todos os assuntos da ordem de trabalhos, em especial os apoios a actividades de cariz cultural a 55 associações, no valor de 316 mil euros.

A vereação Confiança expressou o seu pesar pelo falecimento do pai do presidente do Município de Porto Moniz, Emanuel Câmara, endereçando solidariedade a toda a família enlutada.