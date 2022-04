Governo e autarquias preferem advogados do continente

Organismos públicos optam por contratar representantes legais a sociedades fora da Madeira, ainda que, em vários casos, com escritórios ou representação na Região, do que a profissionais madeirenses. A contratação de serviços jurídicos ascendeu a 2,3 milhões durante 2021. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 26 de Abril.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o Benfica, que venceu a Youth League, com três golos do madeirense Henrique Araújo, frente ao Salzburg. Outro madeirense, Ricardo Marques, também jogou a final de Nyon, ganha por 6-0.

Saiba também que o PRR garante ‘salas do futuro’ em todas as escolas. Um milhão de euros vai permitir dotar estabelecimentos com ambientes inovadores e recurso à tecnologia. O concurso público é lançado nos próximos dias.

A assinalar igualmente mais 39% de lugares nos voos em Maio. A Festa da Flor impulsiona crescimento do turismo, com 34 companhias a viajarem para a Madeira.

'A artista de topo mundial Blastoyz vem à Semana do Mar do Porto Moniz' é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje do nosso matutino.

