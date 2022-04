Confiança vista obras em São Roque e Santo António

Os vereadores da coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, Cláudia Dias Ferreira e Micaela Camacho, visitaram, este sábado, 23 de Abril, alguns investimentos na rede viária municipal, nas freguesias de São Roque e Santo António, lançados no mandato anterior e recentemente concluídos.

Na ocasião, os autarcas tiveram a oportunidade de manter os habituais contactos com a população. Foi percorrido a nova acessibilidade à Vereda do Calhau com ligação à Estrada Comandante Camacho de Freitas, em São Roque, que representou um investimento de 346.523,30 euros e, na freguesia de Santo António, a nova acessibilidade ao Caminho do Curral Velho 84, onde foram investidos 212.978,90 euros.

“Estes são dois investimentos estruturantes, que vinham sendo aspirações dos moradores durante várias décadas e que hoje são uma realidade. É gratificante verificar o reconhecimento que estes funchalenses nos transmitem pelo trabalho que desenvolvemos em prol desta cidade.”, referiu o vereador Miguel Silva Gouveia.

Nesta, que foi mais uma das iniciativas de proximidade promovida pela equipa da Confiança na Câmara do Funchal, os vereadores auscultaram as necessidades da população verificando no local algumas das preocupações que são transmitidas, procurando soluções para as mesmas dentro do quadro legal previsto e levando-as às reuniões de executivo.

“Fomos recebidos com a hospitalidade habitual e o carinho de sempre, a demonstrar que o lugar de um autarca deve ser, inexoravelmente, de maior proximidade junto das pessoas e de menos clausura dentro dos gabinetes.”, conclui Miguel Silva Gouveia.