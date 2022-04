APAVT opõem-se à criação de taxas de turismo nos Açores

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) manifestou, hoje, dia 21 de Abril, a sua oposição perante a aprovação da proposta de criação de taxas de turismo nos Açores pelo parlamento regional.

"A criação de taxas de turismo nos Açores, a incidir sobre o alojamento e os passageiros dos cruzeiros, que está enquadrada no projecto de diploma hoje aprovado na generalidade no parlamento regional, merece da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) oposição nos moldes e pelo momento em que foi apresentada", pode ler-se no comunidado remetido à imprensa.

A APAVT considera que a medida traduz "um agravamento dos custos de contexto da actividade turística que, particularmente na actual conjuntura económica, penaliza a competitividade do destino".

"Acresce que a implementação de uma taxa uniforme para o conjunto de ilhas que compõem o arquipélago dos Açores, trata de modo igual o que é diferente, com todas as desvantagens que daí advêm", aponta também a entidade.

Por outro lado, "a fixação de um valor mínimo para a taxa de alojamento, deixando ao critério de cada uma das autarquias o valor a aplicar, constitui uma imprevisibilidade que não pode existir na atividade turística e que constituirá, certamente, mais um constrangimento ao desenvolvimento do turismo na Região", expõe a mesma nota.

A APAVT diz ainda que "se deixa espaço a que a voracidades das autarquias provoque a criação de taxas turísticas de valor que acarrete problemas ao nível da competitividade do destino".

"Tendo em conta a importância do Turismo enquanto sector crucial para a retoma e o desenvolvimento da economia nacional, com forte impacto a nível local, a criação destas taxas é absolutamente desajustada deste desígnio, pelo que a APAVT entende que se deve apelar ao bom senso das autarquias, coartando esta medida à nascença", remata o comunicado.