'Campanha de Recolha de Alimentos' da Cáritas no Pingo Doce

A Cáritas Diocesana do Funchal realiza uma Campanha de Recolha de Alimentos a 23 e 24 de Abril, em todas as superfícies Pingo Doce da ilha da Madeira e do Porto Santo.

Imagem de um autocolante com mensagem

"Esta é a imagem que os voluntários usarão no colete na campanha como objectivo de sensibilizar a população que por vezes não concordamos ou nem sempre podemos ajudar mas, todos podemos dar uma palavra simpática aos heróicos voluntários que se encontram nas superfícies a ajudar o próximo", diz a Cáritas.