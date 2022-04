Queda aparatosa em terreno no Monte

Um homem, ao que tudo indica em situação sem-abrigo, sofreu esta tarde uma queda aparatosa, num terreno localizado no Caminho do Pico, no Monte.

A vítima, de 54 anos, desequilibrou-se e caiu de uma altura com cerca de sete metros, tendo sido resgatada por populares.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local mas o homem recusou ser transportado para o hospital visto que apresentava apenas escoriações.