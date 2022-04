UM golo de Ricardo Horta (54 minutos) valeu ao Sporting de Braga a vitória na recepção ao FC Porto (1-0).

A primeira derrota dos 'dragões' no campeonato anula a possibilidade de, hoje, festejarem o título. O Sporting jogo, daqui a pouco, no Bessa, frente ao Boavista e pode encurtar a distância para primeiro lugar. Os 'leões' estão a 9 pontos do FC Porto.