Capitania do Funchal alarga até domingo aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um reforço do aviso aos proprietários e armadores das embarcações, recomendando que "adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", devido à agitação marítima forte até às 6 horas de domingo, 24 de Abril.

Vento:

NW bonancoso a moderado, diminuindo gradualmente para fraco a bonancoso, rodando para SW no final.

Visibilidade:

Boa a moderada.

Ondulação:

- Costa Norte: NW 3 a 4,5 M, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 M.

- Costa Sul: SW 1,5 a 2 M, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 M.