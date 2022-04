Capitania do Porto do Funchal renova aviso à navegação

A Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um reforço do aviso aos proprietários e armadores das embarcações, recomendando que "adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", devido ao agravamento do estado do mar, previsto para esta madrugada.

IPMA eleva para aviso laranja a agitação marítima para esta madrugada O aviso amarelo que tinha sido lançado na quarta-feira pelo IPMA devido à agitação marítima forte nos mares da Região Autónoma da Madeira (Costa Norte e Porto Santo) foi elevado para aviso laranja entre as 21h desta sexta-feira e as 3h de sábado, dia 23 de Abril.

Depois de ter recebido a actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas de amanhã, 23 de Abril, a Capitania fala em ondas que podem chegar aos 6 metros na costa Norte da ilha da Madeira.

Assim, o vento será de Noroeste, fresco a muito fresco, diminuindo para moderado a fresco a partir do inicio da noite, e diminuindo para bonançoso a moderado a partir do inicio da manhã.

A visibilidade manter-se-á boa a moderada.

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas virão de Noroeste com 4 a 5 metros, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros e diminuindo para 2,5 a 3,5 metros, a partir da tarde.

Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros no final do período.