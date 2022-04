Alucinados

Boa noite!

O dia foi fértil em ambições de lesa pátria. Miguel Albuquerque quer que a Madeira tenha uma Zona Franca à holandesa. Lopes da Fonseca, qual ‘homem eco’, deseja a realização de um referendo tendo em vista a independência da Região, comparando-a a Malta ou ao Luxemburgo. Os promotores das buzinadelas na Avenida do Mar pedem acesso a regalias idênticas às dos Açores. E os 'queixinhas' sedentos de palco também ambicionam ser o que é abundante no domínio do improvável.

Que gente é esta que para além de não ter a noção do ridículo, padece do mesmo síndrome, feito de utopia e de desvalorização do que tem? Será que os autores dos exotismos que chegaram hoje às notícias passaram o dia no Festival do Rum? Estarão ainda afectados pelos delírios de quem em tempos deliberou transformar a Madeira em Singapura do Atlântico e foi o ‘buraco’ que se viu? Serão efeitos das recentes aventuras em Miami que visam tornar a ilha na capital da criptomoeda?

Com tamanha proliferação de alucinações, não vai haver dinheiro que chegue para pastilhas. E por este andar, enquanto os socialistas assobiam para o lado, qualquer dia os comunistas também querem que o rochedo deva obediência à Rússia, os do Chega impingem-nos a senhora Le Pen e os do PAN proíbem o arroz de lapas. Quem não aguenta com o peso, que não culpe a molhelha.