Cuidador viola idosa durante 5 meses

Uma mulher madeirense de 64 anos era alvo de abusos sexuais, dia sim, dia não, por parte do seu cuidador. A mulher fingiu estar doente e quando chegou ao hospital contou o martírio. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 22 de Abril.

Numa outra notícia, no âmbito da Justiça, saiba que um advogado foi punido com 4 anos de prisão por enganar família madeirense.

“O IVA da Madeira é o mais elevado das Regiões Ultraperiféricas”. Quem o diz é Mário Fortuna, economista e antigo secretário da Economia dos Açores, em entrevista ao DIÁRIO. A conjuntura actual é desfavorável à alteração da Lei das Finanças Regionais, sustenta. E a quem, no continente, critica as ilhas, responde que “as outras regiões também vivem à custa do Orçamento do Estado”.

Merecem também destaque de capa nesta edição as seguintes notícias:

- 'Alegada burla com espaço da antiga sede da Junta do Imaculado agita reunião'

- 'PS obriga governo a ir à ALM explicar pobreza'

- Luz verde para a 2.ª fase do pavilhão do Estreito

Tudo isto e muito mais poderá ler esta sexta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.