Cancelado aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera a informação correspondente ao cancelamento do aviso de agitação marítima forte, previsto até às 6 horas de quinta-feira, 14 de Abril.

Aviso de agitação marítima forte prolongado até quinta-feira Inicialmente em vigor até às 18 horas de hoje, o aviso foi estendido até às 6 horas de quinta-feira.

Apesar do cancelamento do aviso, a Capitania do Porto do Funchal recomenda "aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade".