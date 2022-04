Capitania do Porto do Funchal emite aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, que vigora até às 06 horas de amanhã, dia 11 de Abril.

Informa-se ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06 horas locais de 11 de Abril, referente ao arquipélago da Madeira". Capitania do Porto do Funchal

O vento será de SW fresco a muito fresco, tornando-se gradualmente de W.

A visibilidade será moderada a fraca até ao final da manhã.

Na costa Norte, as ondas serão de NW com 2,5 a 3 metros, aumentando gradualmente a partir da tarde para 3 a 4,5 metros. Já na costa Sul, as ondas serão de W/SW com 1,5 a 2,5 metros.