IPMA eleva para aviso laranja a agitação marítima para esta madrugada

O aviso amarelo que tinha sido lançado na quarta-feira pelo IPMA devido à agitação marítima forte nos mares da Região Autónoma da Madeira (Costa Norte e Porto Santo) foi elevado para aviso laranja entre as 21h desta sexta-feira e as 3h de sábado, dia 23 de Abril.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera as ondas podem atingir os 5 e 6 metros de altura significativa, o que quer dizer que podem atingir uma altura máxima entre os 10 e 12 metros