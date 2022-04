Máscara em espaços interiores cai em Maio na Madeira

O uso obrigatório de máscara em espaços interiores na Região Autónoma da Madeira deverá ser abolida no mês de Maio, previsivelmente até meados do mês, admitiu o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de visita ao Hospital dos Marmeleiros.

Excepção apenas para as unidades de saúde, onde o uso de máscara está para durar. Miguel Albuquerque justifica as medidas de alívio só em fase posterior ao que vem ocorrendo no País como forma de responsabilidade e prudência.

"Não vale a pena estarmos a tomar decisões irresponsáveis. Temos de fazê-lo com algum cuidado. Não vale a pena estarmos com precipitações", disse.