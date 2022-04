Advogado condenado a 4 anos de prisão por enganar família madeirense

O advogado açoriano Luís Carmo foi condenado, esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a quatro anos de prisão, com pena efectiva, pela prática de um crime de burla qualificada, na forma continuada. Foi ainda condenado a pagar 131 mil euros de indemnizações a uma família madeirense.

O colectivo de juízas presidido por Carla Meneses deu como provados praticamente todos os factos da acusação do Ministério Público. O advogado, de 51 anos, terá enganado um casal madeirense, a quem pediu milhares de euros para tratar de diversos assuntos legais (regularização de prédios, interposição de acções judiciais, pagamento de dívidas fiscais, etc), serviços que, na realidade, não realizou.

A pena de quatro anos de prisão é efectiva, já que o arguido tem cadastro pelo mesmo tipo de crime. Em Outubro de 2016 um tribunal açoriano condenou-o a 4 anos de prisão (pena suspensa) pelo crime de burla e proibiu-o de exercer advocacia pelo mesmo período. Isto porque ficou com 100 mil euros da indemnização que uma seguradora destinou a um casal seu cliente, pela morte de um filho num acidente de viação.