EB1/PE Visconde Cacongo e EB1/PE Monte em formação na Islândia

Duas escolas madeirenses - a EB1/PE Visconde Cacongo e EB1/PE do Monte, no Funchal -participaram no curso estruturado 'Hidden in the Open Space', que decorreu, de 18 a 22 de Abril, em Reykjavik, na Islândia.

Esta formação europeia, o âmbito do 'Programa Erasmus +, Acção Chave 1', contou ainda com a participação de escolas da França, Alemanha, Finlândia e Portugal Continental.

O curso, promovido pela Kaunas Biennial, contemplou 35 horas de formação e enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Europeu de ambas as escolas.

"Compreender a importância do património cultural imaterial no contexto europeu; trabalhar em cooperação com outros participantes na preservação do património cultural e participar no intercâmbio internacional e intercultural foram os principais objectivos deste curso", salienta a Coordenadora Erasmus + da Escola Visconde Cacongo, Rubina Silva, em nota de imprensa.