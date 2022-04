África do Sul regista maior número de contágios dos últimos três meses

A África do Sul regista o número mais alto de infeções com covid-19 dos últimos três meses, anunciaram esta sexta-feira as autoridades, com o ministro da Saúde a considerar o ressurgimento dos contágios "preocupante".

"Nos últimos dias, temos visto sinais preocupantes de um aumento do nível de infeções", disse o ministro da Saúde, Joe Phaahla, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

De acordo com o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD), foram notificados 4.631 casos de infeção nas últimas 24 horas, e no dia anterior tinham sido registados 4.406 novos casos.

Os números mostram um aumento de quase 1.300 casos face à média comunicada na semana passada.

Mais de metade dos novos casos na sexta-feira foi registado na província de Gauteng, a mais populosa, que inclui Joanesburgo, enquanto a província de KwaZulu-Natal, atingida por inundações nas últimas semanas, registou o segundo maior número de novas infeções.

No início de março, o país tinha estado 48 horas sem uma única morte relacionada com a covid-19, tendo sido a primeira vez que isto aconteceu desde 2020.

A África do Sul, com uma população de quase 57 milhões de habitantes, é o país africano mais oficialmente afetado pelo vírus, com mais de 3,7 milhões de casos e mais de 100.200 mortes.

No total, desde o início da pandemia de covid-19, já houve 11,3 milhões de infeções, que resultaram em 251 mil mortes no continente, disse esta semana o diretor do Centro Africano de Prevenção e Controlo de Doenças (África CDC), John Nkengasong, acrescentando que a tendência da última semana, de 11 a 18 de abril, mostra um acréscimo de 16.500 novos casos, que representa uma diminuição de 21% face aos números da semana anterior.

"Os países com mais novos casos neste período foram a África do Sul, com mais 9 mil infeções, seguida do Egito, Tunísia, Seicheles e Zâmbia", apontou o responsável.

Já relativamente ao número de mortes, o panorama é ainda mais positivo, havendo uma queda de 55% no número de óbitos, que desceram de 323 para 144 óbitos entre 11 e 18 de abril, em comparação com os sete dias anteriores.

A média das últimas quatro semanas mostra também um abrandamento dos contágios, que desceram 7%, o mesmo acontecendo com o número de óbitos, que caiu 8%.

A doença covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.