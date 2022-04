IPMA prolonga aviso amarelo para agitação marítima até às 12h00 de sábado

O aviso amarelo que tinha sido lançado na quarta-feira pelo IPMA devido à agitação marítima forte nos mares da Região Autónoma da Madeira, que se prevê a partir de sexta-feira, foi hoje prolongado por mais algumas horas de sábado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso de agitação marítima para a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo é válido entre as 12 horas de sexta-feira, 22 de Abril, até às 12 horas de 23 de Abril, quando antes estava até às 5h00 do mesmo dia.

As ondas vão ser de noroeste com 4 a 5 metros.