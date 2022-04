'Baltazar Dias' recebe apresentação do n.º 3 da revista Translocal no dia 21

Na próxima quinta-feira, dia 21 de Abril, a partir das 17:30, terá lugar, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, a apresentação pública do número três da revista TRANSLOCAL | Cinema(s) Periférico(s).

A sessão terá um formato misto, presencial e em streaming, a partir das páginas de Facebook do TMBD e da TRANSLOCAL.

À apresentação do novo número seguir-se-á a conferência de Lúcia Nagib - 'ONDE FICA A PERIFERIA NUM MUNDO REDONDO?' -, que irá partilhar algumas das reflexões que tem vindo a desenvolver nos últimos anos sobre o tema de capa desta edição. A conferência será também exibida em streaming.

Todos aqueles que desejem conhecer um pouco dos trabalhos que foram reunidos no número 3 da TRANSLOCAL, poderão consultar o índice e os resumos dos trabalhos publicados na página desta edição.

Como sempre acontece nas edições anuais impressas da TRANSLOCAL, foi também publicado o editorial 'ouverture _ pre.lú.di.o. CINEMA(S) PERIFÉRICO(S)', assinado pelas duas co-editoras: Maria do Carmo Piçarra e Ana Salgueiro.

Além deste texto, é também disponibilizado 'Uma capa com fotonovelos … in memoriam de Lourdes Castro', em agradecimento e homenagem a Lourdes Castro, artista visual nascida na Madeira e que recentemente nos deixou.

Ainda inserida na programação do lançamento do número 3 da revista TRANSLOCAL, e em parceria com o projecto Screenings Funchal, será exibido no Funchal, o filme 'PASSAGENS. O cinema brasileiro entre mídias, tempos e espaços', de Lúcia Nagib e Samuel Paiva (2019), nos Cinemas NOS Forum Madeira.

A exibição terá duas sessões, nos dias 22 e 23 de Abril (sexta-feira e sábado, respectivamente), pelas 21 horas. A sessão do dia 23 contará com a presença de Lúcia Nagib e , após a projecção fílmica, o público terá oportunidade de conversar com a realizadora.